Королевська: вирок Тимошенко - удар по іміджу України і втрата мільярдів

Рішення суду у справі, порушеній проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО боляче вдарило по іміджу України в Європі та світі, і доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб ці втрати компенсувати. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час зустрічі з депутатами Бундестагу в Берліні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що 20 років Україна будувала свій імідж, збираючи по крихтах все краще, що є у нашого народу. За ці роки брендами Україні стали брати КЛИЧКИ, РУСЛАНА, Андрій ШЕВЧЕНКО, Майдан. «На жаль, після 11 жовтня за кордоном дізналися, що Україна - це країна, де проходять політичні розправи над опозиційними політиками, яких судять за законами минулого століття. У порівнянні з цим, тьмяніють всі попередні досягнення нашої держави», - вважає народний депутат.

Глава парламентського комітету зазначила, що під час зустрічей у Берліні вона постійно чула, що європейці не хочуть інвестувати в країну з «виборчим законодавством» і слабкими демократичними інститутами.

«Рішення суду по Ю.ТИМОШЕНКО боляче вдарило по іміджу України в Європі та світі, і тепер доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб ці втрати компенсувати. У державному бюджеті на поліпшення іміджу Україні передбачена сума в 47 млн. гривень. Але ці гроші будуть витрачені даремно, адже вирок Ю.ТИМОШЕНКО, який виніс суддя Печерського суду м. Києва, і події, які відбулися після цього, завдали мільярдної шкоди Україні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Імідж України - імідж кожного, хто живе і працює в нашій країні. Тепер про нас у Європі думають, що ми живемо в поліцейській державі. Несправедливе і неправове рішення суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО, процеси, які тривають проти інших опозиціонерів, породили в наших людях відчуття небезпеки і незахищеності з боку влади. Все це дуже небезпечні тенденції для суспільства, і опозиція докладе всіх зусиль, щоб Їх зупинити», - запевнила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА подякувала урядам Європи, європейським політикам і громадським діячам, а також особисто Федеральному канцлеру Ангелі МЕРКЕЛЬ за чітку позицію по відношенню до несправедливого вироку, винесеного Ю.ТИМОШЕНКО, і процесами над опозицією в Україні, за підтримку демократичних процесів в країні.

Як повідомляв УНІАН, 17-19 жовтня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває в Німеччині з робочою поїздкою на запрошення Німецької ради із зовнішньої політики (DGAP). У програмі візиту - зустрічі з главами комітетів і депутатами Бундестагу, переговори в міністерствах і відомствах ФРН, відвідування торгово-промислових палат і об`єднань німецької промисловості, а також участь у роботі круглого столу «Співпраця України-ЄС у боротьбі з корупцією. Значення ЗМІ в цьому питанні», організованому Центром ім. Бертольда Бойца.