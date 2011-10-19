Ющенко: краще б Печерський суд скасував газові угоди 2009 року

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважав би за краще, щоб Печерський суд скасував газові угоди між Україною і Росією 2009 року, ніж виносив вирок екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

«Для мене головна мотивація проведення судового процесу – це спонукати владу скасувати або принаймні змінити газові угоди 2009 року», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це було б найбажанішим результатом судового процесу, оскільки для нього далеко не мета є персональне переслідування будь-кого.

Він вкотре наголосив на неприйнятності угод, підписаних у 2009 році між Україною та Росією. Екс-президент назвав це зрадою національних інтересів. «Ми говоримо про перехід з 19 січня 2009 року до одного з видів колоніальної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також висловив думку, що головне в судовому процесі не ступінь покарання, а знання того, що покарання є невідворотним. Водночас він розкритикував політизацію процесу над Ю.ТИМОШЕНКО як з одного, так і з іншого боку, оскільки він вважає, що це завдало великої шкоди для головної мети – розуміння ганебності підписання газової угоди і важливості скасування цієї угоди. Він підкреслив, що газова угода – це «бомба і не такої ж уповільненої дії», закладена під суверенітет України. За його словами, саме ця угода призвела до зміни курсу країни на 180 градусів, причому як внутрішнього, так і зовнішнього.

В.ЮЩЕНКО також дивує не до кінця зважена позиція Заходу щодо цього судового процесу. «Значна частина посилів якось слабко кореспондується з нашим суверенітетом», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він припустив, що частина реакції Заходу була сформована в самій Україні. В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що деякі політики заради власної вигоди не гребують штовхати країну на міжнародну ізоляцію. «Я знаю, що для деяких політичних сил чим гірше, тим краще», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши водночас переконання, що з України не вдасться зробити «Білорусь-2».