Сухий: Путін катастрофічно неправий

Депутат з фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ вважає, що Володимира ПУТІНА, в разі обрання президентом Росії, “чекає власний Майдан”.

Про це Я.СУХИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи слова народного депутата України Тараса ЧОРНОВОЛА про те, що коли президентом Росії знову стане В.ПУТІН, то для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА почнуться «чорні дні».

“Коли ПУТІН знову стане президентом Росії, повинен бути готовим до того, що його – Володимира Володимировича ПУТІНА – чекає власний Майдан”, - сказав Я.СУХИЙ.

Він додав: “У нього (йдеться про В.ПУТІНА - УНІАН) ще все попереду”. “ПУТІН думає, що вже всіх придушив чи задушив. Ні. Україна схожа до Росії тим, що теж довго запрягає, але ми запрягаємо швидше, а Росія – дуже довго. Але коли вже запряже, то вже нічого не допоможе”, - додав Я.СУХИЙ. Він зазначив, що “Віктору Федоровичу глибоко до лампочки, як там на нього дивиться ПУТІН - косо чи ні - бо він очільник іншої держави, суверенної, незалежної”. За словами Я.СУХОГО, “всі сили в Україні повинні згуртуватися навколо нього (Президента України – УНІАН), а не ставити йому підніжки”. Я.СУХИЙ підкреслив: «Україна проти ЯНУКОВИЧА» – просто дебілізм якийсь”.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що В.ПУТІН заявив, що «українізація» російського парламенту Росії не потрібна, Я.СУХИЙ зазначив: “Володимир Володимирович ПУТІН глибоко і катастрофічно не правий”. “Арістотель колись казав: найгірше, що придумало людство – це демократію, але кращого нічого придумати не можна. Демократія передбачає трошки балагану, бо різні точки зору, а особливо коли відстоюються різні політичні інтереси, але разом з тим демократія передбачає підкорення меншості більшості”, - додав депутат.

Я.СУХИЙ переконаний, що В.ПУТІН має готуватися “до Держдуми, яка буде українізована, причому обов’язково”. За його словами, і в Росії існують різні політичні інтереси: і енергетичне, і машинобудівне, і аграрне лобі. “Усі вони обов’язково мають відстоювати свої інтереси, у тому числі бюджетне фінансування. Тому було б краще, якби він уже зараз переймав наш досвід і запитав про це Віктора Федоровича замість того, щоб душити нас такою катастрофічною ціною на газ”, - додав Я.СУХИЙ.

Повне інтерв’ю Я.СУХОГО розміщене на сайті УНІАН.