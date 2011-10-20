Екс-спікер ВР розповів, як голодував у дитинстві

Колишній голова Верховної ради Іван Плющ переконаний, що в селі українці споживають більше делікатесів, ніж ті, хто живе у містах.

"Може, й є якісь окремі, але не всі. Зараз я дружу з тими людьми, які живуть у батьківській хаті. Кожен рік приїжджаю на Трійцю, приходжу до них у хату, і відмічаємо. Щороку більше 20 років буваю на храмі. Що я привожу? Ну, палку ковбаси, оселедців, хорошої горілки, цитрусові. Паша через дорогу завжди приносить індичий холодець. Я їх тільки лаю, що вони вибирають кості. Кажу: "Без костей воно не воно. Я кістку люблю обгризти". А мені кажуть: "Ну, в нас же собаки дві", - розповів Gazeta.ua Плющ.

Колишній спікер розповідає, що в дитинстві голодував.

"Я перші 10 років життя не розумів, що люблю їсти. Для мене було питання, як поїсти. Не важливо що. Тому що я виховувався в голоді, холоді. У 5 років пив воду в хаті, пробиваючи металевою кружкою відро з водою. Бува, скочиш із печі і візьмеш кружку металічну, щоб напитися, а вона зашерхла. Отака температура була в хаті. Батько прийшов з запізненням після перемоги, і в 1947 в нас була голодовка. Ми одноосібники були. В колгосп не пішли. За те наказали — обрізали город до 12 соток. А що на них посадиш. Картопля як вона промерзла, а потім висихає, то там все чорне буде, але всередині буде біленька цяточка крохмалю. То я збирав картоплю,мати її підсмажувала в печі, потім ми її товкли і робили так звану затірку. Притрушували зверху мукою білою. Я її пам'ятаю смак і сьогодні, тої затірки. Так її чекали. Ми ніколи не були без сала вдома. Сало — це основний продукт, на якому ми вижили. Завжди сало в нас було в мішку підвішене", - пригадав Плющ.

Наїстися по-справжньому екс-спікер зміг, лише коли почав працювати і вийшов у партійні верхи.

"Я вже десь із 70-х років міг дозволити все. Я в 1984 році уже мав державну дачу, і там був спецмагазин. Усе міг замовити: ікру червону, чорну. Асортимент був такий, що зараз тільки хай би помріяли. Як я хочу їсти — витру огірок об штани, з'їм не мивши, і він мені смачний. Для мене не існує цих приготувань, коли візьмуть кусочок м'яса, туди 17 компонентів. Я не люблю делікатесів", - зізнався він.