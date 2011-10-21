У парламенті так і не знають, що підписав Азаров у Петербурзі

Комітет Верховної Ради у закордонних справах зробив запит до Міністерства закордонних справ щодо суті угоди, підписаної Україною про зону вільної торгівлі з країнами СНД, щоб проаналізувати її відповідність європейському вибору України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина", член парламентського Комітету у закордонних справах Олексій ЛОГВИНЕНКО, коментуючи можливість співіснування угоди про ЗВТ з країнами СНД та одночасно з ЄС.

«Для того, щоб ми могли робити якісь висновки по підписаним документам у Петербурзі, та наскільки вони можуть бути комплементарними з усіма угодами, які ми намагаємося підписати з Євросоюзом про ЗВТ, ми маємо ознайомитися з документами», - сказав народний депутат.

За словами О.ЛОГВИНЕНКА, на сьогодні комітет не має підписаного в Санкт-Петербурзі документу щодо створення угоди про ЗВТ, так само, як і не знає подробиць узгоджених основних параметрів угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«Комітет у закордонних справах ухвалив рішення терміново запросити у Міністерства закордонних справ, перш за все, текст підписаної угоди в Санкт-Петербурзі. Не виключено, що завтра буде позачергове засідання комітету, де ми будемо аналізувати, наскільки ця угода співпадає з нашим вектором євроінтеграції або, навпаки, цей документ має протиріччя, які будуть заважати», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що до кінця року угода між Україною та ЄС про ЗВТ буде підписана, зважаючи на те, що сьогодні у Брюсселі були визначені її основні параметри, О.ЛОГВИНЕНКО сказав: «Якщо параметри визначені, але учасники переговорів поки не говорять про часові перспективи, можна гіпотетично допустити, що це можливо».

При цьому народний депутат наголосив, що головне на часові параметри підписання угоди, а їхня суть.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.