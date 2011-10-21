Обіход: За Тимошенко тягнеться цілий шлейф кримінальних справ

Генеральна прокуратура України повинна реанімувати закриті на початку 2000-х років кримінальні справи відносно Юлії Тимошенко. Про це заявив екс-заступник генерального прокурора України Микола Обіход пише Обозреватель.

Він нагадав, що за Тимошенко тягнеться цілий шлейф кримінальних справ: хабар Лазаренко в 86 мільйонів доларів, контрабанду російського газу, борг Міноборони РФ у розмірі 405 мільйонів доларів, ухилення від сплати податків приховання валютної виручки від прибутків корпорації ЕЭСУ у розмірі 87 мільйонів.

"Як ми бачимо, усе життя Юлії Володимирівни супроводжують карні діяння, кримінальні справи, і, на жаль, ні в одному з випадків, окрім останньої "газової справи", її діяння не були предметом розгляду в судовому процесі", - заявив Обіход.

Коментуючи реакцію країн Євросоюзу на вирок Юлії Тимошенко у газовій справі, Обіход відмітив, що лідери ЄС частенько просто не знають про "кар`єрний шлях" Юлії Тимошенко, не вникають в проблему корупції в Україні, плутають "кримінальщину" з політикою.

"У США Лазаренко засуджений на 9 років і ніякого обурення світової громадськості не було, - сказав Обіход. - Між тим, в матеріалах Генпрокуратури США по справі Лазаренко, Тимошенко прямо називається його співучасницею. Проте Тимошенко ніколи не судили, як звичайного громадянина. Прийшовши до влади, вона добилася закриття кримінальних справ".

Екс-заступник Генпрокурора нагадав журналістам, що в 2003 році в матеріалах Апеляційного суду Луганської області йшлося про можливу причетність Тимошенко до вбивства народного депутата Євгенія Щербаня в листопаді 1996 року.

У допитах свідка Петра Кириченко вказується фірма Юлії і Олександра Тимошенко Somollienterprises, з рахунків якої, нібито, перераховувалися хабарі Павлу Лазаренко. З них же гроші йшли на рахунки фірми ORPHINS.A, з яких "було сплачено вбивство Щербаня". Увесь цей ланцюжок розкритий в документах Апеляційного суду Луганської області, стверджує Обіход.

"У 2005 році, коли Тимошенко стала прем`єр-міністром, розслідування цього сюжету було призупинене. Проте, Генеральна прокуратура повинна відповісти на питання: яке відношення має Тимошенко до вбивства народного депутата Щербаня", - зауважив Обіход.

Водночас, за словами народного депутата Юрія Болдирєва, незадовго до вбивства Євгеній Щербань особисто розповів йому, що Лазаренко і його оточення готують на нього замах. Болдирєв заявив, що готовий розповісти в Генпрокуратурі про цю розмову і назвати тих кого Щербань вважав замовниками.

А глава української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов упевнений, що слова представників опозиції про нібито "нові" справи Тимошенко не витримують ніякої критики. "Про деякі шахрайські схеми говорили навіть колишні соратники Тимошенко. Наприклад, Віктор Ющенко ще в 2005 році визнав що Тимошенко намагалася за рахунок бюджету покрити борги своєї компанії ЕЭСУ більше 400 мільйонів доларів. Тому цей борг є, усі про нього знають, і по ньому доведеться розраховуватися", - заявив Корнілов. Документальні матеріали про злочини Тимошенко публікувалися в газетах ще на початку 2000-х років, нагадав експерт.