Азаров каже, що повноваження отримав заздалегідь, та ще й у двох місцях

Прем`єр міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що мав необхідні повноваження на підписання договору про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

"Уряд на своєму засіданні надав мені такі повноваження. Президент України надав мені такі повноваження своїм рішенням. Тому я діяв у суворій відповідності з тими повноваженнями, які мені було дано і які я, до речі, маю як прем`єр-міністр", - сказав М.АЗАРОВ.

Коментуючи заяву депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія СОБОЛЄВА про притягнення його до відповідальності за перевищення повноважень при підписанні цього договору про ЗВТ, М.АЗАРОВ заявив, що він "мав повноваження, на відміну від його партнерки". При цьому він підкреслив, що договір про ЗВТ у рамках СНД був підписаний «не несподівано», а готувався протягом довгого часу, а більшість країн готові були його підписати ще в травні.

«По-перше, не раптом домовилися, а вели дуже довгі й наполегливі переговори, і текст договору був парафований на Економічній раді країн Співдружності ще в травні в Ялті. Тобто практично ми ще в травні в Ялті домовилися про те, щоб угода була підписана. Я в червні місяці, на черговій зустрічі глав урядів країн Співдружності, мав намір підписати цей договір. Відбулася така достатньо напружена дискусія, і договір не був підписаний ", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписана угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.