Остання в сезоні виставка-ярмарок «Рослинний світ 2011»

Із 30 жовтня по 2 листопада на відкритому майданчику перед Київським Палацом спорту пройде остання цього сезону спеціалізована виставка-ярмарок «Рослинний світ 2011».

На виставці будуть представлені:

саджанці плодово-ягідних культур із закритою кореневою системою;

насіння овочів, квітів, пряних і лікарських рослин, газонних трав;

засоби захисту рослин;

добрива: органічні та мінеральні;

садово-городний інвентар;

устаткування для водопостачання і поливу;

продукція бджільництва.

Виставки-ярмарки цього напряму традиційні і широко відомі в Києві. Саме тут можна не тільки придбати потрібні і корисні товари, інструменти, насіння, але й обмінятися досвідом, одержати консультації фахівців.

Час роботи виставки - з 10.00 до 19.00.

Додаткова інформація за тел. (044) 501-94-36 і на сайті Виставкової компанії "Вибір".