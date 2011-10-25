Остання в сезоні виставка-ярмарок «Рослинний світ 2011»
Із 30 жовтня по 2 листопада на відкритому майданчику перед Київським Палацом спорту пройде остання цього сезону спеціалізована виставка-ярмарок «Рослинний світ 2011».
На виставці будуть представлені:
саджанці плодово-ягідних культур із закритою кореневою системою;
насіння овочів, квітів, пряних і лікарських рослин, газонних трав;
засоби захисту рослин;
добрива: органічні та мінеральні;
садово-городний інвентар;
устаткування для водопостачання і поливу;
продукція бджільництва.
Виставки-ярмарки цього напряму традиційні і широко відомі в Києві. Саме тут можна не тільки придбати потрібні і корисні товари, інструменти, насіння, але й обмінятися досвідом, одержати консультації фахівців.
Час роботи виставки - з 10.00 до 19.00.
Додаткова інформація за тел. (044) 501-94-36 і на сайті Виставкової компанії "Вибір".