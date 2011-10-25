Томенко запропонував: Давайте посадимо Азарова!

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО назвав «неоптимальним документом» угоду про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

“Яка зона вільної торгівлі?” Ключові українські товари (зерно, цукор, метал) викреслені з переліку. 100% неоптимальний документ! Тож давайте посадимо АЗАРОВА”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, М.АЗАРОВ при підписанні угоди з Росією не володів ситуацією. Віце-спікер зауважив, що документ про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД був підписаний керівниками держав Співдружності 1994 року. 1999 року його ратифікувала Верховна Рада України.

“Росія ж не ратифікувала цей документ. Потрібно було її змусити виконувати прямі обов’язки. А М.АЗАРОВ схаменувся в 2011 році й підписав. Що підписав, навіщо підписав - незрозуміло”, - наголосив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО зазначив, що не проти створення зони вільної торгівлі з країнами СНД, але, на його думку, ця ЗВТ має ґрунтуватися на принципах Світової організації торгівлі й без вилучень та обмежень.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан.