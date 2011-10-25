Депутатів порівняли з «восьминогами», які натискають на кнопки за командою

Рух «Вперед!» вимагає розпуску парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, про це у Кривому Розі на Громадянському форумі «Криворіжжя» заявив начальник штабу Всеукраїнської громадської акції "Вперед!" Андрій ПАНАЕТОВ.

За його словами, чинний склад Верховної Ради довів свою некомпетентність і нездатність приймати корисні для країни закони. Усі законопроекти, підготовлені громадськими організаціями і спрямовані на захист бізнесу, зокрема такі, як пакет «Народні реформи» від руху «Вперед!», законопроекти, що захищають соціальні гарантії громадян України, були «провалені» народними депутатами.

«Замість цього парламент приймає закони, які роблять багатих ще багатшими, а бідних – просто жебраками», – зазначив А.ПАНАЕТОВ.

Він повідомив, що вже ініціював у регіонах збір активістів громадських організацій для поїздки до Києва на акцію протесту 3 листопада з вимогою розпуску парламенту.

«Наше терпіння скінчилося! У парламенті засідають не депутати, а бездумні восьминоги, які натискають на кнопки за командою кількох диригентів», – заявив А.ПАНАЕТОВ.

Він закликав усіх небайдужих громадян і громадські організації приєднатися до протестної акції руху «Вперед!» 3 листопада у Києві.