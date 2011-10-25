У Києві відбувся пікет на захист Ходорковського

Сьогодні, 25 жовтня, у Києві в рамках міжнародної акції солідарності відбувся одиночний пікет консульського відділу Посольства Російської Федерації з нагоди закінчення першого строку ув`язнення Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і на знак протесту проти політичних репресій у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, учасниця пікету - правозахисниця з Росії Валентина ШАРІПОВА заявила, що протестує проти того, що в російських тюрмах сьогодні тримають політв`язнів.

За її словами, у М.ХОДОРКОВСЬКОГО сьогодні закінчився перший 8-річний строк, але невідомо, скільки ще йому сидіти. «Те саме ми сьогодні спостерігаємо й в Україні – за ґрати посадили лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО, проти неї відкривають нові й нові справи. Це дуже загрозливі процеси! Поки що в Києві значно більше свободи, ніж у Росії, але все може змінитися», – сказала російська правозахисниця.

В.ШАРІПОВА вийшла до консульського відділу російського посольства, що на Печерську, і тримала в руках плакат з написом: “Тандем! Звільни нарешті ХОДОРКОВСЬКОГО, ЛЄБЄДЄВА та всіх політв`язнів Росії”.

Акція відбулася без інцидентів, хоча міліція і співробітники консульського відділу кілька разів пропонували В.ШАРІПОВІЙ припинити пікетування й питали, чи є в неї письмовий дозвіл.

Нагадаємо, що 25 жовтня протести проти ув`язнення М.ХОДОРКОВСЬКОГО та інших політичних переслідувань у Росії відбуваються у багатьох містах світу.

В.ШАРІПОВА - співголова тверського “Меморіалу”, авторка книжки “Змова мавп”, у головному герої якої вгадується М.ХОДОРКОВСЬКИЙ. Вона приїхала до України спеціально для участі в цій акції.