Об’єднана опозиція Черкас почала акцію проти мера і губернатора

Об’єднана опозиція Черкаської області розпочала акцію «За Черкащину без Тулубів і Одаричів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив координатор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід ДАЦЕНКО.

В ході акції прихильники опозиції збирають підписи громадян за відставку мера Черкас Сергія ОДАРИЧА та голови Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА.

На думку Л.ДАЦЕНКА, за час керівництва С.ТУЛУБА Черкаська область опинилась у вкрай важкому економічному становищі, а населення – на межі соціального вибуху.

«Необґрунтовано завищені комунальні тарифи поставили більшість черкащан на межу виживання, галопуючі ціни на газ, електроенергію, продукти харчування та товари першої необхідності спустошують і так жебрацькі бюджети людей, Податковий кодекс та дії місцевої влади знищують середній і малий бізнес, пенсійна реформа загрожує голодною старістю, зростає безробіття», – йдеться у заяві опозиції.

На думку опозиціонерів, «влада практично не виконала жодне із передвиборних зобов’язань та обіцянок, натомість керівники області та міста ігнорують інтереси громади, порушують громадянські, політичні права та свободи, що призводить до загострення соціальної напруги в області», – заявляють опозиціонери.