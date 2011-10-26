Звільнена Ізраїлем українка розповіла, як її лякав наш консул

Громадянка України Ірина ПОЛІЩУК-САРАХМЕ, звільнена Ізраїлем у рамках обміну з Палестиною на ізраїльського солдата, просить палестинську владу надати їй посвідку на проживання в Палестині.

Про це І.ПОЛІЩУК повідомила в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 239 від 26 жовтня).

"Я - громадянка України. Я народилася в Миколаєві в 1977 році, й у мене на руках обидва паспорти: внутрішній і закордонний паспорт України, який мама продовжувала через Посольство України в Ізраїлі. Я виросла й навчалася в Миколаєві, за професією - швачка. Лише днями я написала прохання Президенту Палестини, щоб мені дали посвідку на проживання", - сказала І.ПОЛІЩУК.

І.ПОЛІЩУК повідомила, що переїхала до Палестини в 2000 році, залишивши свою першу доньку у мами. "Доньку не взяла з собою - не встигла оформити документи, і вона залишилася з мамою. За рік і 4 місяці до арешту в мене народилася друга донька Газалех. У травні, коли тут почали частіше стріляти, ми з чоловіком вирішили виїхати до Тель-Авіва, зняти там готель і відпочити на морі 10-20 днів. У той час я зовсім не знала арабської. В день, коли стався вибух (за який її та чоловіка потім засудили - УНІАН), ми приїхали до Тель-Авіва на нашій машині, зареєструвалися в готелі", - згадує вона.

За її словами, під час затримання в Тель-Авіві її сильно побили. "Три дні мене допитували, але я не знала, в чому мене звинувачують. А потім привели чоловіка. Він був побитий, нам не дозволяли розмовляти. Ібрагім лише встиг сказати: "Не бійся, поїдеш скоро додому". Але мене забрали до іншої в`язниці, де терористів тримають у підвалі. Там без адвоката, без будь-якої допомоги я провела 35 днів. Мене ніхто не шукав, лише батьки чоловіка", - уточнила І.ПОЛІЩУК.

"Мені сказали, що доньку віддадуть євреям на удочеріння, але можуть віддати свекрусі, якщо я підпишу зізнання. Дівчинку мені привели через три дні, але маля не впізнало мене. Я вирішила: хочу, щоб вона була живою і здоровою, й заради цього підпишу все... Коли мені дали по телефону поговорити з сім`єю чоловіка, і я почула голос своєї дитини, я підписала всі папери. Я не знала, що там. Потім адвокат сказав, що мене звинуватили, що я - дружина терориста, що ми разом відвозили на ізраїльську територію бомбу і смертників, що я особисто їх знала. Але це брехня! Через 3,5 місяця мене засудили до 3,5 років в`язниці. Сказали, що дали так мало, тому що я громадянка України", - повідомила І.ПОЛІЩУК.

За її словами, перед закінченням першого терміну покарання до неї приїхав тодішній консул України й повідомив про плановану депортацію її та другої доньки на батьківщину. "Чоловік був проти. А консул сказав, що я - терористка, що я заслуговую того, щоб гнити у в`язниці, і в Україні мене посадять на більший термін. Я не стала підписувати папери на депортацію, і в 2005-му мене засудили на 20 років", - згадує вона.

І.ПОЛІЩУК розповіла, що в ізраїльській в`язниці навчилася вишивати, плести з бісеру, за самовчителем навчилася читати й писати арабською.

"Кожні півроку я дзвонила мамі й доньці в Україну. Вони кілька разів приїжджали до мене, у нас було побачення на 2-3 години. Арабське радіо влаштовувало нам прямі ефіри на 20 хвилин. Молодшу доньку привозили батьки чоловіка. Вона раніше ніколи не посміхалася, а зараз, коли я з нею, весь час посміхається й почала сміятися. А ось наш посол, який тоді був, лише раз приїхав. Сказав, що я сиджу в комфортних умовах, як у готелі, що у мене є гроші на все необхідне, що у мене адвокати по три дні на місяць бувають, сказав: "Ти терористка справжня, палестинці тебе обожнюють", - і поїхав", - додала вона.

За її словами, її чоловік Ібрагім вивчив російську мову, заочно навчається в медуніверситеті. "Чоловіка я не покину. А допомогти йому можу, лише написавши прохання Президенту Палестини, щоб його включили до списку тих, кого ще повинні відпустити. Більше я нічого не можу. Я дуже хочу мати повноцінну сім`ю. Я спробую надолужити все те, що втратила за 9 років, і дати своїм дітям усе, чого вони були позбавлені. Я досі не вірю, що на волі! Це велике диво! Адже я - громадянка України, а обмін повинен був бути лише на палестинців", - підкреслила І.ПОЛІЩУК.

Довідка УНІАН. І.ПОЛІЩУК було засуджено ізраїльським судом до 20 років в`язниці за пособництво в організації теракту в місті Рішон Ле-Цион під Тель-Авівом у травні 2002 року, коли загинули 2 людини і 40 людей були поранені. За гратами українка провела 9 років. 18 жовтня І.ПОЛІЩУК було звільнено в рамках обміну 1027 палестинських ув’язнених на ізраїльського солдата Гілада ШАЛІТА, викраденого ХАМАС у 2006 році. У в`язниці залишається її чоловік, якого засуджено до декількох довічних термінів.