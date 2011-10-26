Експерт радить БЮТ «не зациклюватися на Тимошенко»

Політична стратегія БЮТ сьогодні є дефолтною, оскільки зберігається фіксація винятково на справі Тимошенко», тоді як роботу з виборцем на передвиборному полі абсолютно закинуто. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО.

Експерт зазначив, що «згідно з останніми соціологічними даними, БЮТ продовжує зберігати лідерство в опозиційному середовищі, хоча утримувати першість йому стає дедалі складніше. Після президентських виборів БЮТ і його лідери переживали кризу і рекомендації, які тоді давалися Юлії ТИМОШЕНКО, коротко зводилися до переформатування штабу, зміни оточення, команди як на центральному, так і на регіональному рівнях тощо. Сьогодні ці поради стають ще актуальнішими, оскільки в керівництві блоку домінують політики «штабного типу». Також невиправдана з боку БЮТ фіксація на справі Тимошенко» і боязнь «розбавити» свій інформаційний порядок принципово іншими тезами», - заявив експерт.

На думку А.ЛУЦЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО необхідно визначити те коло наближених і довірених осіб, які зможуть гідно представляти партійну ідеологію БЮТ і передвиборну програму партії в умовах майбутньої виборчої кампанії.

«У БЮТ є політики, які перебувають на керівних посадах у парламенті і проводять активну законодавчу діяльність, здобули авторитет у так званих соціальних середовищах. Їх треба «розкручувати» в першу чергу і робити на них ставку в перспективі», - сказав експерт. Серед таких політиків А.ЛУЦЕНКО назвав Миколу ТОМЕНКА, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, Андрія ШЕВЧЕНКА та Остапа СЕМЕРАКА.

«Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні повинна ініціювати «реформи» у своєму штабі, адже парламентські вибори не за горами, і вони проходитимуть з усіх поглядів не в тепличних умовах. І коли в керівній структурі «криза жанру» - це апріорі заявка на поразку», – зазначив А.ЛУЦЕНКО.