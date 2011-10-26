Томенко готовий підставити плече Кличку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО готовий надати допомогу лідеру партії УДАР Віталію КЛИЧКУ в судовому процесі проти мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні УНІАН.

Він нагадав, що декілька років тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висував до нього аналогічні претензії. «Я чотири роки витратив на подібний судовий процес з аналогічними звинуваченнями», - сказав віце-спікер.

Зокрема, нагадав М.ТОМЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся із судовим позовом щодо захисту ділової репутації та поширення недостовірної інформації.

За словами М.ТОМЕНКА, суди всіх інстанцій зняли претензії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до нього.

«Тому я готовий віддати Віталію КЛИЧКУ всі документи цього процесу, оскільки всі заяви ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що обвинувачення відносно нього є безпідставними, неправдиві», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вимагає від В.КЛИЧКА негайно з`явитися у прокуратуру з конкретними доказами злочинної діяльності столичного мера або понести кримінальну відповідальність за необґрунтовані обвинувачення. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про подачу в суд позову про захист честі і гідності.

"Усі заяви про нібито мою причетність до будь-яких зловживань на посту мера не мають під собою жодних підстав і робляться аморальними політиками виключно для того, щоб привернути до себе увагу виборців і таким нечесним способом завоювати їхню довіру. Цей наклеп, на превеликий жаль, звучатиме все частіше в міру наближення виборів до Київради", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.