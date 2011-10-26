ГПУ каже, що Верховний суд у справі ЄЕСУ крапок не ставив

У Генеральній прокуратурі називають «спотвореною інформацією» твердження окремих політиків про те, що «крапку у справі ЄЕСУ вже поставив Верховний Суд».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури з приводу ухвал Верховного суду України від 2005 року, які стосуються кримінальних справ стосовно Юлії ТИМОШЕНКО як керівника «Єдиних енергетичних систем України».

Так, роз’яснюють в ГПУ, «згідно з ухвалами Верховного Суду України від 11.11.2005, предметом розгляду були лише судові рішення щодо оскарження постанов про порушення кримінальних справ стосовно Ю.ТИМОШЕНКО та інших».

У зазначених ухвалах, йдеться в повідомленні Генпрокуратури, «суд не надавав оцінку підставам закриття Генеральною прокуратурою кримінальних справ, не аналізував мотиви цих рішень. Тобто, судом не приймалось рішення по суті кримінальних справ».

«Оскільки на момент розгляду клопотань захисника В.ШВЕЦЯ кримінальні справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО Генеральною прокуратурою України було закрито, Верховним судом України у задоволенні клопотань захисника було відмовлено», - інформують в ГПУ.

«Отже, ствердження окремих політиків про те, що «крапку у справі ЄЕСУ вже поставив Верховний суд», повністю не відповідає дійсності та є спотвореною інформацією», - заявили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні заявив, що Генеральна прокуратура не має жодних юридичних підстав для переслідування лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО і її близьких.

Він нагадав, що існує рішення Верховного Суду від 11 листопада 2005 року про закриття справ проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших осіб.

«Ця постанова стосується Ю.ТИМОШЕНКО, Олександра ТИМОШЕНКА, Геннадія ТИМОШЕНКА, Лідії СОКОЛЬЧЕНКО, Євгена ШАГО і Антоніни БОЛЮРИ», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

«Верховний Суд визнав усі переслідування цих осіб незаконними і закрив усі порушені проти них справи за відсутністю складу злочину», - зазначив захисник.

«Таким чином, 11 листопада в цій історії повинна стояти юридична крапка», - додав він.

«Тому продовжувати переслідування ТИМОШЕНКО щодо справ ЄЕСУ немає жодних юридичних підстав. Я вже не кажу про те, що строки притягнення до відповідальності вже давно пройшло, в 2007 році. Ніяких підстав продовжувати це знущання над людиною не існує», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

У ГПУ вважають, що постанова колишнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».