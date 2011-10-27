Тимченко дає слово честі, що закон про ринок землі є абсолютно народним

«Даю слово честі, що законопроект «Про ринок земель» є абсолютно народним і ні в якому разі не лобістським”, - заявив у інтерв’ю «Урядовому кур’єру» голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО. За його словами, “не існує якогось зацікавленого кола осіб, які б його лобіювали, єдина зацікавлена група – прості власники паїв – українські селяни”.

С.ТИМЧЕНКО переконаний, що цей закон потрібен передусім країні для кардинальних змін у сільськогосподарській галузі зокрема й економіці загалом.

Голова держагенства розповів у інтерв’ю, що “за двадцять років сформувався чималий прошарок різних посередників, у тому числі й серед держчиновників, працівників самоврядування, для яких тіньовий ринок земель став золотим дном”.

“Вони, як то кажуть, приловчилися ловити рибку в мутній воді, заробляти чималі гроші на різних земельних об оборудках, - зазначив він. - Це їм вдавалося передусім через інформаційний вакуум навколо земельних ділянок, непрозорі схеми у сфері земельних відносин, відсутність єдиної бази кадастру та належної нормативної бази. Як наслідок, тривалий час залишається незрозумілою ситуація із законним використанням земель, податками за користування землею, контролем за її якістю, розмежуванням земель комунальної і державної власності, інвентаризацією земель. Поза належною увагою держави залишалася також самовільна зміна меж ділянок”.

За словами керівника земельного відомства, від того, що “величезні площі земель відмерлої спадщини, паї тих, хто перебуває за кордоном, живе в місті, незаконно засівають, з них збирають урожаї, державний і місцевий бюджет не одержує ані копійки.