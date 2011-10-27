Януковичу завтра покажуть червону картку

На завтра, 28 жовтня, запланований візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Львова.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела, В.ЯНУКОВИЧ має намір оглянути нові зразки продукції Львівського автобусного заводу, а також відвідати Львівський стадіон до Євро-2012, офіційне відкриття якого заплановане на 29 жовтня.

Представники політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі Львівщини (КОД), сьогодні на прес-конференції у Львові заявили, що мають намір зустріти В.ЯНУКОВИЧА акціями протесту під гаслом «Янукович – червона картка України».

Як зазначили представники КОД, вони очікуватимуть прибуття Президента на Львівський автобусний завод масовим пікетом опозиційних сил.

Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ повідомив УНІАН, що «Свобода» зустріне протестами приїзд Президента у Львів і приєднається також до всіх акцій, організованих Комітетом опору диктатурі».

Він також зазначив, що остаточні форми і місця проведення протестних акцій наразі узгоджуються.

За інформацією джерел, прибуття глави держави на львівське летовище очікується о 12.30-12.45. Цього ж дня близько 18.00 планується відліт Президента зі Львова.

Водночас у Львівській ОДА журналістам не підтверджують інформацію про візит В.ЯНУКОВИЧА до Львова 28 жовтня. На даний час не проводиться акредитація журналістів на заходи, і невідома програма його перебування.

Також Львівська ОДА не повідомляє, чи відбудеться попередньо анонсований на 29 жовтня візит глави держави на відкриття Львівського стадіону до Євро-2012.