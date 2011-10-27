У резолюції Європарламенту регіонали побачили багато «політичних речей»

В Партії регіонів позитивно оцінюють сьогоднішню резолюцію Європейського парламенту щодо ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України від ПР Олексій ПЛОТНІКОВ.

«Ми відзначаємо позитиви в тому, що відбулась гостра дискусія, що Україна була у центрі уваги, можливо, однією з головних подій, якою займався Європарламент протягом останніх місяців», - сказав він.

«Не можемо не вітати цю дискусію. Це позитивно», - наголосив О.ПЛОТНІКОВ.

За його словами, важливо те, що в резолюції підтримуються прагнення України щодо вступу в ЄС. «Особливо вітаємо визначення європейської перспективи України, яке прописано в цій резолюції», - сказав О.ПЛОТНІКОВ.

Він вважає, що в резолюції говориться про відкритість ЄС щодо України. «В резолюції зафіксовані послідовні кроки України, і це стосується структурних реформ і перетворень в економічній та політичних сферах в Україні», - зазначив О.ПЛОТНІКОВ.

У свою чергу народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО зазначила, що «з подачі європейських політиків, які є в політичному союзі з "БЮТ-Батьківщиною", звичайно, були внесені окремі пункти по справі ТИМОШЕНКО».

«Ці рекомендації мають практично політичний характер, вони грунтуються на емоціях, на особистісному відношенні до пані ТИМОШЕНКО співчуваючим їй політикам, а також її політичних партнерів, зокрема з Європейської народної партії», - наголосила О.БОНДАРЕНКО.

За її словами, в ПР уважно прочитали все, що стосується Ю.ТИМОШЕНКО, і зробили для себе висновок, що «для країни є неприйнятним і недопустимим, коли за наполегливими рекомендаціями Європарламенту ми повинні втручатися в судовий процес». Вона визнає, що судова система в Україні недосконала, але втручання в її діяльність з боку влади не зробить цю систему досконалішою.

О.ПЛОТНІКОВ зазначив, що в резолюції справді йдеться про те, що збереження вироку Ю.ТИМОШЕНКО містить ризики для укладення угоди про асоціацію з ЄС, але це лише йдеться про ризики. Він додав, що «дійсно там є (йдеться про резолюцію – УНІАН) багато політичних і загальносуспільних речей, а що стосується ризиків, то ми готові ці ризики мінімізувати, ми готові обговорювати ці ризики».

В той же час на прес-конференції не було сказано чітко, чи готова фракція Партії регіонів підтримати пропозиції від опозиції щодо декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОНДАРЕНКО підкреслила, що лише після того, як будуть такі пропозиції, вони будуть опрацьовані, і буде висловлена позиція з цього приводу.