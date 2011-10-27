Немиря: Європарламент зробив Януковичу останнє попередження

Резолюція Європейського парламенту щодо України, у якій засуджується вирок колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, – це останнє попередження президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив заступник голови партії Григорій НЕМИРЯ, коментуючи ухвалену сьогодні резолюцію.

«Резолюція Європейського парламенту – це підтримка європейських прагнень і перспективи для українського суспільства, і це одночасно останнє попередження для ЯНУКОВИЧА та його режиму щодо всієї і повної відповідальності за той вибір, який вони мусять зробити: вибір між європейською інтеграцією та ізоляцією», – сказав політик.

За словами Г.НЕМИРІ, резолюція є безпрецедентною з точки зору деталізації: процеси проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції, колишніх членів її уряду однозначно оцінюються як порушення прав людини, як політично-вмотивовані і як такі, що не мають нічого спільного із верховенством права.

Також у документі чітко сформульовані вимоги щодо зміни ситуації на краще. Г.НЕМИРЯ підкреслив, що ці вимоги полягають у припиненні політично-вмотивованих процесів, у забезпеченні повноправного політичного життя для Ю.ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції, зокрема, забезпечення можливості їхньої участі у парламентських виборах наступного року.

Також політик зазначив, що той факт, що Резолюція Європарламенту була підтримана усіма політичними групами, свідчить про консенсус на найвищому рівні в Європейському Союзі щодо оцінки ситуації в Україні.

«Ми сподіваємося, що така чіткість, однозначність і одностайність Європарламенту має бути серйозно сприйнята на найвищому рівні в Україні, тому що брати в заручники все українське суспільство заради досягнення корисних вузькополітичних цілей є неприпустимим», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, у резолюції Європарламенту, ухваленій сьогодні, 27 жовтня, йдеться про необхідність надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

“Європарламент дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, в тому числі поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права”, – йдеться у першому пункті резолютивної частини документа.

Водночас, Європарламент вважає, що збереження вироку колишньому прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО у нинішньому вигляді містить ризики для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.