РФ відхрестилася від діяльності видворених з України Мєшкова і Храмова

До діяльності видворених із України екс-президента Криму Юрія МЄШКОВА і лідера козачої громади «Соболь» Віталія ХРАМОВА Росія не має ніякого відношення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний консул РФ у Сімферополі Володимир АНДРЄЄВ, відповідаючи в інтерв`ю «Севастопольской газете» на запитання про те, що консульство в Сімферополі у зв`язку з видворенням Ю.МЄШКОВА і В.ХРАМОВА звинувачують у тому, що воно не займає активну позицію в справі захисту інтересів громадян Росії.

«Цих двох я б зарахував до людей, які займаються якимись своїми цілями, вельми радикальними й популістськими», - сказав В.АНДРЄЄВ.

За словами дипломата, діяльність Ю.МЄШКОВА і В.ХРАМОВА не має відношення до інтересів російських співвітчизників. «Але, незалежно від цього, вони є російськими громадянами», - підкреслив він.

За словами В.АНДРЄЄВА, питання громадянства у відносинах Україна - Росія мають ряд делікатних моментів, і не з вини російської сторони. Тому, зазначив він, «Генеральне консульство не прагне робити активні дії, які підтверджували б або не підтверджували російське громадянство тієї або іншої особи. У випадку з МЄШКОВИМ - це підтверджений факт. У випадку з ХРАМОВИМ - і це важливо знати - до певного моменту я не міг підтвердити його російське громадянство через те, що не було його особистого звернення до мене».

Генконсул також зазначив: «Деяке обмеження в моїх діях є стосовно громадян, навмисно направлених на провокацію. Це і ХРАМОВ, це і МЄШКОВ у останній свій приїзд». Разом із тим, як заявив В.АНДРЄЄВ, «процедури видворення російських громадян до Росії не були виконані належним чином. Консульство не було офіційно поінформоване про те, що такі процедури відбуваються, і в них не брало участь».

Крім того, генконсул назвав «абсолютно ненормальним», що видворення Ю.МЄШКОВА і В.ХРАМОВА українська сторона «робила демонстративно». «Мовляв, викинули до Росії екстремістів і радикалів», - сказав він.

За словами В.АНДРЄЄВА, він «чув і стосовно МЄШКОВА, і стосовно ХРАМОВА, що є якісь замовники з російського боку, зацікавлені в дестабілізації ситуації в Криму».

«Офіційно говорю: до діяльності цих людей Росія не має ніякого відношення», - підкреслив генконсул.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2011 року Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення першого й останнього президента Криму Ю.МЄШКОВА з території України з обмеженням терміну в`їзду строком на п`ять років.

СБУ вимагала негайного видворення Ю.МЄШКОВА з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу в Криму.

14 вересня ц.р. співробітники СБУ видворили до Росії старійшину козачої громади «Соболь» В.ХРАМОВА, який, за інформацією спецслужби, є громадянином РФ, за заклики до розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й негативні висловлювання про внутрішню політику України.