Президент Польщі попередив Богатирьову про ризики для України

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ бачить ризик затримки європейської інтеграції через проблеми із дотриманням демократичних стандартів в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ у Варшаві в четвер, повідомили УНІАН у прес-службі Президента Польщі.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ «звернув увагу на значення дотримання демократичних стандартів як суттєвого чинника європейської інтеграції», - повідомляє прес-служба.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ запевнив Р.БОГАТИРЬОВУ у готовності Польщі і надалі підтримувати європейську інтеграцію України, але водночас «висловив занепокоєння можливістю затримки цього процессу».

Зустріч відбулася на прохання української сторонни, йдеться у повідомленні.