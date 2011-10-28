Янукович нагадав українцям про подвиг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем визволення України від фашистських загарбників.

«Сьогодні ми відзначаємо 67-му річницю визволення України від фашистських поневолювачів. Долаючи жорстокий опір противника, воїни-визволителі у тяжких боях йшли зруйнованими містами і селами, аж поки на українській землі не залишилося жодного ворожого солдата», - зауважив глава держави у привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що українці ніколи не забудуть про цю сторінку історії, про неймовірно страшну ціну, яку заплатив народ за право бути вільним. «Ми завжди будемо пишатися подвигом борців за свободу Батьківщини», - додав Президент.

Він пообіцяв і надалі спрямовувати усі дії влади на посилення соціальної захищеності ветеранів Великої Вітчизняної війни, створення необхідних умов для гідного життя людей старшого покоління, які з честю виконали свою величну місію.

В.ЯНУКОВИЧ висловив слова щирої вдячності і глибокої поваги уславленим переможцям.

Він побажав ветеранам доброго здоров`я на довгі і щасливі роки, сімейного затишку й добробуту.