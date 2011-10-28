Литвин каже, що резолюція Європарламенту - це батіг і пряник

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що резолюція Європарламенту відносно України носить жорсткий, але суперечливий характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він заявив під час робочої поїздки до Житомирської області.

В.ЛИТВИН наголосив, що уважно ознайомився з даним документом. «Його треба сприймати як даність. Але я його бачу все-таки жорстким і суперечливим – його можна охарактеризувати як батіг і пряник», - сказав В.ЛИТВИН.

З одного боку, за словами спікера, Україні дається право реалізувати свою європейську перспективу, але поруч з цим вказується, що буде розвиватися політика сусідства, навіть не «Східного партнерства».

«До цього документа потрібно поставитися з усією серйозністю. Не треба одним знайти те, що їх цікавить, а іншим вимагати, щоб при розгляді Угоди про асоціацію зафіксували відповідну норму про членство», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, з приводу резолюції варто було б провести широку дискусію.

Як повідомляв УНІАН, у резолюції Європарламенту, прийнятій 27 жовтня, йдеться про необхідність надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

Водночас Європарламент вважає, що збереження судового вироку екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у нинішньому вигляді містить ризики для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.