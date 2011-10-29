Кузьмін пояснив, коли Тимошенко зможе балотуватися в президенти

Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко зможе брати участь у президентських виборах, якщо з неї буде знята судимість. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

Він зазначив, що апеляцію захисту Ю.Тимошенко щодо "газової справи" отримано, прокурори її вивчають. "Нічого нового адвокати не сказали", - зазначив Р.Кузьмін, додавши, що підтримку звинувачення в Апеляційному суді будуть здійснювати ті ж прокурори, які брали участь у справі.

Р.Кузьмін пояснив, що Апеляційний суд може залишити вирок чинним, змінити його або скасувати. Протягом трьох місяців, як визначено законом, буде винесене остаточне рішення, і вирок Печерського райсуду набуде чинності, якщо буде підтверджений при апеляції.

Екс-прем`єр буде також звільнена, якщо 365-а стаття, за якою її засудили, буде виключена з Кримінального кодексу, заявив перший заступник генпрокурора. "Якщо стаття, за якою була засуджена Тимошенко, буде скасована, то це - безумовна підстава для її звільнення", - сказав Кузьмін.