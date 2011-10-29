На базі руху «Вперед!» буде створено громадську організацію
"Нинішні політичні сили збанкрутували"
На базі всеукраїнського громадського руху «Вперед!» буде створено громадську організацію.
Про це керівник штабу акції “Вперед!” Андрій ПАНАЕТОВ заявив на прес-конференції в УНІАН.
За його словами, оскільки влада не дослухається до вимог підприємців, то акція “Вперед!” вирішила створити консолідовану організацію, перший з’їзд якої відбудеться в листопаді.
А.ПАНАЕТОВ зазначив, що нинішні політичні сили “збанкрутували”, і зараз на перший план мають вийти представники громадянського суспільства.
“Ми провели “Податковий майдан”, ми провели “Автомайдани”, ми примусили владу слухати нас! Ми є громадянським суспільством і готові брати відповідальність за свою долю і долю країни”, – сказав А.ПАНАЕТОВ.
Він додав, що “останньою краплею” стало ухвалення Верховною Радою законопроекту №8521 щодо спрощеної системи оподаткування, який “фактично вбиває малий бізнес в Україні”.
“Ми неодноразово звертались до депутатів з нашими вимогами, але вони ігнорують нас”, – заявив А.ПАНАЕТОВ.
За його словами, оскільки депутати не хочуть піти назустріч підприємцям, то 3 листопада біля Верховної Ради представники понад 250-ти організацій вимагатимуть саморозпуску парламенту.
“Ми закликаємо усіх небайдужих приєднуватись до нас”, – сказав він.
Голова громадської організації “Наступ” Руслан СЕКЕЛА заявив, що до протестного руху в Україні приєднуються нові сили, зокрема воїни-афганці.
“Якщо підприємці – це розум країни, то “афганці” – це її сила”, – сказав він.
Р.СЕКЕЛА заявив, що ветерани війни в Афганістані також приєднаються до акції протесту 3 листопада біля Верховної Ради.
Крім того, лідер громадської організації “Союз перевізників України” Сергій ОВЧИННИКОВ повідомив, що до акції мають намір долучитись підприємці-автоперевізники.
Організатори акції звернулися з відкритим листом до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому закликають його ветувати закон про спрощену систему оподаткування (№8521).
Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України ухвалила 20 жовтня 2011 року.