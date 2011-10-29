На базі руху «Вперед!» буде створено громадську організацію

На базі всеукраїнського громадського руху «Вперед!» буде створено громадську організацію.

Про це керівник штабу акції “Вперед!” Андрій ПАНАЕТОВ заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, оскільки влада не дослухається до вимог підприємців, то акція “Вперед!” вирішила створити консолідовану організацію, перший з’їзд якої відбудеться в листопаді.

А.ПАНАЕТОВ зазначив, що нинішні політичні сили “збанкрутували”, і зараз на перший план мають вийти представники громадянського суспільства.

“Ми провели “Податковий майдан”, ми провели “Автомайдани”, ми примусили владу слухати нас! Ми є громадянським суспільством і готові брати відповідальність за свою долю і долю країни”, – сказав А.ПАНАЕТОВ.

Він додав, що “останньою краплею” стало ухвалення Верховною Радою законопроекту №8521 щодо спрощеної системи оподаткування, який “фактично вбиває малий бізнес в Україні”.

“Ми неодноразово звертались до депутатів з нашими вимогами, але вони ігнорують нас”, – заявив А.ПАНАЕТОВ.

За його словами, оскільки депутати не хочуть піти назустріч підприємцям, то 3 листопада біля Верховної Ради представники понад 250-ти організацій вимагатимуть саморозпуску парламенту.

“Ми закликаємо усіх небайдужих приєднуватись до нас”, – сказав він.

Голова громадської організації “Наступ” Руслан СЕКЕЛА заявив, що до протестного руху в Україні приєднуються нові сили, зокрема воїни-афганці.

“Якщо підприємці – це розум країни, то “афганці” – це її сила”, – сказав він.

Р.СЕКЕЛА заявив, що ветерани війни в Афганістані також приєднаються до акції протесту 3 листопада біля Верховної Ради.

Крім того, лідер громадської організації “Союз перевізників України” Сергій ОВЧИННИКОВ повідомив, що до акції мають намір долучитись підприємці-автоперевізники.

Організатори акції звернулися з відкритим листом до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому закликають його ветувати закон про спрощену систему оподаткування (№8521).

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України ухвалила 20 жовтня 2011 року.