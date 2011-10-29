Асоціація - останній шанс потрапити в ЄС, інакше - возз’єднання з Росією

Укладення Угоди про асоціацію є, ймовірно, останнім реальним шансом для України через певний час стати членом Європейського Союзу. Якщо ця можливість буде втрачена, і президент Віктор Янукович піде на такий ризик через «справи Тимошенко», тоді Україна в найближчому майбутньому необоротно - у будь-якій формі - «возз’єднається» з Росією.

Про це у своїй статті для ZN.UAпише німецький експерт, екс-керівник Фонду імені Фрідріха Еберта Вінфрід Шнайдер-Детерс.

На його думку, Європейський Союз має завершити переговори до саміту з Україною в Києві у грудні 2011 року (за необхідності шляхом економічних, але не політичних поступок) і підписати з Україною Угоду про асоціацію та вільну торгівлю в її повному обсязі для того, щоб, з одного боку, могла просуватися економічна інтеграція України у внутрішній ринок Європейського Союзу, а з іншого, щоб - на підставі пов’язаного з політичною асоціацією зобов’язання дотримуватися демократичних цінностей - Європейський Союз міг ефективніше, ніж дотепер, впливати на внутрішню політику в Україні. У ході подальшого процесу ратифікації, який, імовірно, затягнеться на кілька років, угода стала б важелем для виправлення нинішнього курсу України на абсолютну автократію президента Януковича.

Крім того, на думку експерта, Європейський Союз має зафіксувати в преамбулі Угоди обумовлену, інституціональну «європейську перспективу», тобто він повинен оголосити про свою принципову готовність прийняти Україну як свого члена, тільки-но умови - особливо «копенгагенські критерії» - будуть виконані.

Для підготовки України до членства в Європейському Союзі Брюссель повинен погодити з Києвом план про membership action. У ході здійснення такого EU-MAP можна буде визначити, чи є європейський вибір нинішнього політичного керівництва України лише декларативною політикою, чи за цим стоїть його політична воля перетворити Україну на дійсно європейську державу, яка належить до Європи не тільки географічно.