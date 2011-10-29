Асоціація - останній шанс потрапити в ЄС, інакше - возз’єднання з Росією

11:25, 29 жовтня 2011
Політика
4267 0

Німецький експерт про українські перспективи

Укладення Угоди про асоціацію є, ймовірно, останнім реальним шансом для України через певний час стати членом Європейського Союзу. Якщо ця можливість буде втрачена, і президент Віктор Янукович піде на такий ризик через «справи Тимошенко», тоді Україна в найближчому майбутньому необоротно - у будь-якій формі - «возз’єднається» з Росією.

Про це у своїй статті для ZN.UAпише німецький експерт, екс-керівник Фонду імені Фрідріха Еберта Вінфрід Шнайдер-Детерс.

На його думку, Європейський Союз має завершити переговори до саміту з Україною в Києві у грудні 2011 року (за необхідності шляхом економічних, але не політичних поступок) і підписати з Україною Угоду про асоціацію та вільну торгівлю в її повному обсязі для того, щоб, з одного боку, могла просуватися економічна інтеграція України у внутрішній ринок Європейського Союзу, а з іншого, щоб - на підставі пов’язаного з політичною асоціацією зобов’язання дотримуватися демократичних цінностей - Європейський Союз міг ефективніше, ніж дотепер, впливати на внутрішню політику в Україні. У ході подальшого процесу ратифікації, який, імовірно, затягнеться на кілька років, угода стала б важелем для виправлення нинішнього курсу України на абсолютну автократію президента Януковича.

Крім того, на думку експерта, Європейський Союз має зафіксувати в преамбулі Угоди обумовлену, інституціональну «європейську перспективу», тобто він повинен оголосити про свою принципову готовність прийняти Україну як свого члена, тільки-но умови - особливо «копенгагенські критерії» - будуть виконані.

Для підготовки України до членства в Європейському Союзі Брюссель повинен погодити з Києвом план про membership action. У ході здійснення такого EU-MAP можна буде визначити, чи є європейський вибір нинішнього політичного керівництва України лише декларативною політикою, чи за цим стоїть його політична воля перетворити Україну на дійсно європейську державу, яка належить до Європи не тільки географічно.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter