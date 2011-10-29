Теракт на південному сході Туреччини: є поранені та загиблі

Терорист-смертник імовірно здійснив у суботу теракт у місті Бінгель на південному сході Туреччини, загинула щонайменше одна людина, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.

Згідно з повідомленнями, більше десяти людей отримали поранення.

За даними ЗМІ, вибух пролунав у центрі міста близько 13.00 за місцевим часом. Як передає телеканал NTV, очевидці НП заявляють, що вибух здійснив смертник.

Телекомпанія повідомляє, що глава турецького МВС Наїм Шахін підтвердив інформацію про вибух у Бінгелі.

Район НП блокований поліцією, туди ж спрямовані машини швидкої допомоги. За повідомленнями турецького телебачення, від вибуху завдано збитків будинкам і припаркованим на вулиці автомашинам.

Поки жодна з діючих у Туреччині угруповань не взяла на себе відповідальність за вибух у Бінгелі.

Місцева влада підозрює в причетності до теракту терористичну Робочу партію Курдистану (РПК), передають місцеві ЗМІ.

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