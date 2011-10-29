Мороз: без соціалізму Україна не має майбутнього

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що без ідеологічних принципів соціалізму в країни немає майбутнього.

На цьому він акцентував під час виступу на урочистому заході на честь 20-річчя СПУ.

На його переконання, сила СПУ - в її послідовності і вірності ідеям соціалізму.

«Ми в статутних документах, в програмних заявах не змінили жодного слова, хоча вже минули два десятки років з дня утворення Соцпартії. Це тому, що всі наші слова справедливі і актуальні», - підкреслив О.МОРОЗ.

Він заявив, що СПУ переживає непрості часи. «Але перспектива для України та її людей - за нами, за соціальною справедливістю, тому що без соціалізму, без його ідеологічних принципів немає майбутнього в України», - зазначив лідер соціалістів.

О.МОРОЗ нагадав, що гасло партії «За соціалізм, демократію, прогрес» залишається актуальним і наразі.