Власенко: це як розглядати справу про вбивство, коли немає трупа

Народний депутат, захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про необхідність проведення судового слідства в рамках апеляційного розгляду скарги екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок, винесений Печерським районним судом Києва 11 жовтня за результатами розгляду "газової справи".

"Апеляційний суд зобов’язаний провести попереднє засідання, на якому він розгляне низку питань, перелік яких чітко регулюється кримінально-процесуальним законом. Серед цих питань є питання про можливість проведення судового слідства в Апеляційному суді", - заявив С.ВЛАСЕНКО в інтерв’ю радіостанції "Эхо Москвы".

На думку захисника, судове слідство має бути проведено, зокрема, через те, що під час розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО Печерським райсудом не було допитано багатьох ключових свідків.

"Ось таких людей у нас є десь з десяток, які абсолютно чітко мають відношення до справи, але які з різних причин не були допитані. Тому ми вважаємо, що Апеляційний суд зобов’язаний допитати цих людей", - зазначив він.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО повідомив, що сторона захисту наполягатиме на призначенні Апеляційним судом м. Києва нових експертиз під час розгляду ним «газової справи».

"Ми вважаємо, що Апеляційний суд зобов’язаний призначити нові експертизи. Ну, наприклад, у матеріалах справи Юлії Володимирівні інкримінується перевищення влади, яке мало вираження в тому, що вона нібито замість Кабінету міністрів власноруч підписала документ під назвою "Директиви". При цьому в матеріалах справи відсутній підписаний нею документ. Є документ, на якому стоїть факсиміле. Хоча у нас лежить експертиза, що це нібито її власноручний підпис. Тобто ситуація взагалі абсурдна: немає оригіналу документа, підписання якого інкримінується як злочин. Тобто це приблизно те ж саме, що якщо розглядати справу про вбивство при відсутності трупа", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

"Тобто ось це все ми хочемо, щоб Апеляційний суд досліджував повною процедурою – не у процедурі короткого слухання, коли оголошується тільки апеляційна скарга, розглядаються якісь формальні моменти і після цього суд виносить свій вердикт", - зауважив С.ВЛАСЕНКО.