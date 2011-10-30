«Афганці» підтримають мітинги біля будівель обласних адміністрацій

У четвер, 3 листопада, о 10:00 представники «афганських» організацій у всіх областях України, проведуть мітинги біля облдержадміністрацій — разом з вчителями, підприємцями, пенсіонерами та іншими незадоволеними владою категоріями населення.

Про це ZN.UA повідомив представник Полтавської організації Спілки ветеранів Афганістану Василь Ковальчук.

Причина обурення — ціла низка нещодавніх законотворчих ініціатив, від пенсійної реформи до «пільгового» законопроекту N9127. Серед ініціаторів акції з «афганської» сторони — рух «Ніхто, крім нас» і місцеві об'єднання воїнів-інтернаціоналістів.

Згодом три представники від кожної області будуть делеговані в Київ, де 5-го листопада відбудеться погоджувальна рада Форуму громадських організацій. На порядку денному — висловлення народної недовіри Верховній Раді України.