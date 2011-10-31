Le Monde порівняла Януковича з героєм комедії Мольєра

Впливове французьке видання Le Monde розмірковує над причинами та наслідками того, що Київ віддаляється від Європейського Союзу, порівнюючи президента України з відомим героєм комедії Мольєра. Про це повідомляє ВВС

Автор статті, Пьотр Смоляр, висуває дві гіпотези: Україна знає, куди рухається, і тоді це віддалення від ЄС викликає занепокоєння, або ж Україна не знає, куди прямує, і тоді це так само непокоїть.

Пан Смоляр пише, що засудження опозиціонерки Юлії Тимошенко засвідчує рух української влади назад, який суперечить цінностям Європейського Союзу.

На думку автора, і в оточенні президента, і в Партії регіонів є люди, які усвідомлювали наслідки ув`язнення Юлії Тимошенко, але, доходить висновку пан Смоляр, не можна недооцінювати геостратегічну короткозорість, прагнення помсти і навіть особистість Віктора Януковича. Автор порівнює його з героєм Мольєра у "Міщанині-шляхтичі", який не усвідомлює, до чого зобов`язує бути європейцем.

Пьотр Смоляр пише, що Україна має нарешті визначитися між Брюсселем та Москвою.