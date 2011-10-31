Населення України в січні-вересні сплатило ЖКП на 105%

Жителі України у січні-вересні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 26,8 млрд. грн., що становить 105,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП зафіксовано в Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Сумській і Київській областях (114,4-110,3%), найнижчий – у Севастополі, Києві і Криму (98,6-99,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні ц.р. збільшилися на 13,2% порівняно з вереснем 2010 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 231,6 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги у вересні 2011 року зменшилася на 2,3% порівняно з серпнем, і на кінець вересня 2011 року становила 9 млрд. 878,9 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,5 місяця. Зменшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, у вересні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 26,3% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,8%, за вивіз побутових відходів – 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,2%, за газопостачання – 19,8%.

У січні-вересні 2011 року населення сплатило за електроенергію 6 млрд. 462,1 млн. грн., що становить 114,4% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався у Закарпатській, Херсонській і Одеській областях (192,3-166,4%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (68,7-75,7%). Заборгованість населення зі сплати за електроенергію на початок вересня 2011 року становила 2 млрд. 833,4 млн. грн.

У січні-вересні 2011 року населення України уклало 62,3 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 144,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 143,2 млн. грн.