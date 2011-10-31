БЮТ не розуміє, чому гальмують невідкладний законопроект Януковича

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає на розгляді в другому читанні законопроекту щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради парламенту лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

Він висловив здивування, що в проекті порядку денного ВР на поточний тиждень даного законопроекту немає, хоча він був внесений до парламенту Президентом України як невідкладний.

В той же час голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що даний законопроект до цього часу ще «не розглянув комітет». «Комітет не подав такої пропозиції і комітет до цього часу ще не розглянув законопроект для другого читання», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що з приводу ключових питань необхідні будуть консультації між політичними силами в парламенті.

Також лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" І.КИРИЛЕНКО звернувся до голови Верховної Ради з приводу того, що порушується законодавство і народним депутатам не дають можливості зустрітися з лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО. «Три місяці, як ТИМОШЕНКО в тюрмі, за три місяці жоден народний депутат нашої фракції не зміг потрапити до ТИМОШЕНКО», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.