Результати виборів у райраду скасували, бо не було освітлення на вулицях?

Закон про вибори народних депутатів, який планує ухвалити Партія регіонів, позбавить опозиційні політичні партії будь-яких шансів на перемогу.

Про це заявив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Костянтин БОНДАРЄВ під час брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, він поінформував, що тиждень тому у Броварську районну раду по мажоритарному округу відбулись вибори. Однак їх результати скасували за рішенням суду.

«У рішенні суду сказано, що вибори відбувались в умовах, коли неможливо було їх проводити, тому що не було освітлення на вулицях. Це сказано в тексті самого рішення суду. З огляду на це, результати виборів потрібно скасувати», - повідомив народний депутат.

На переконання К.БОНДАРЄВА, абсурдне скасування виборів через суд відбулось насамперед тому, що представник від партії «Батьківщина» набрав втричі більше голосів, ніж кандидат від Партії регіонів.

«Зрозуміло, що провладну партію не влаштовує такий результат і вони їх скасовують», - наголосив він.

К.БОНДАРЄВ переконаний, що ситуація зі скасуванням результатів виборів є яскравою ілюстрацією того, як буде «працювати» закон про вибори народних депутатів, який пропонує Партія регіонів, і який буде розглядатися на цьому тижні у парламенті.

«Я хочу наголосити на тому, що саме такі норми, які дають можливість скасовувати вибори з незручним результатом, були втілені в життя напередодні виборів до місцевих рад рік тому. Зараз ці ж самі норми Партія регіонів намагається реалізувати через той закон, який запропонував пан ЄФРЕМОВ», - підкреслив К.БОНДАРЄВ.

«Якщо зараз буде проголосований новий закон, то і формування дільничних виборчих комісій, територіальних виборчих комісій буде віддано повністю на розсуд ЦВК, і там одностайною більшістю будуть прийматися рішення за принципом: хто сподобається, а хто ні, і жодних рівних умов для політичних партій існувати не буде в принципі», - резюмував К.БОНДАРЄВ.