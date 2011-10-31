Нардеп думає, що Азаров організовує кризу і без сторонньої допомоги

Дефіцит платіжного балансу України за 9 місяців 2011 року, що становить 5,5 млрд. дол., свідчить про непрофесіоналізм уряду.

Так вважає народний депутат від «Нашої України», експерт Центру соціально-економічних ініціатив Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Повідомлення Національного банку України щодо дефіциту платіжного балансу, на думку депутата, є красномовною характеристикою стану державних фінансів та оцінкою діяльності уряду. «Україна продовжує жити в борг, уряду не вдалося зламати негативні тенденції в економіці, українська продукція залишається неконкурентною. Ось вона - реальна ціна всіх «політико-туристичних» поїздок наших керманичів по країнах світу. Це – наслідок високого рівня корупції та незадовільного середовища для ведення бізнесу, через що Україна втрачає залишки інвестиційної привабливості», - вважає В.МАТЧУК.

Депутат прогнозує, що уряд буде долати ці кризові явища за рахунок кардинального обмеження бюджетних соціальних виплат, проїдання золотовалютного резерву, нарощування зовнішньої заборгованості, посилення тиску на малий та середній бізнес тощо. «А завтра, в умовах, коли зберігаються високі ціни на газ і скорочується приток капіталу в реальний сектор економіки, єдиним виходом стане девальвація гривні. Післязавтра - здача Росії газотранспортної системи та допуск «Газпрому» на внутрішній ринок, якими розрахуються за начебто «адекватну» ціну на газ. У перспективі – розпродаж чорноземів», - прогнозує В.МАТЧУК.

«Загалом все, що нині відбувається у сфері державних фінансів, є розплатою, передусім, за бездумне використання владою бюджетних ресурсів. Згадаємо фінансування розкішного побуту керівного складу Партії регіонів, марнотратство під гаслами підготовки до Євро-2012, перетворення бюджету на годівницю для чиновництва та наближеного до влади бізнесу. І цей список можна продовжувати», - вважає депутат.

«Наш уряд настільки «професійний», що, на жаль, вже започатковує нову кризу всередині України, не чекаючи на весь світ», - переконаний депутат.