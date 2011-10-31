У Верховній Раді - новобранець
17:34, 31 жовтня 2011Політика
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Заміна у блоці Литвина
Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народним депутатом України представника Блоку Литвина Василя ЧЕРНІЯ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Комісії.
В.ЧЕРНІЯ було зареєстровано замість Олега ПОЛІЩУКА, депутатські повноваження якого Верховна Рада достроково припинила 6 жовтня у зв’язку з його особистою заявою про складення цих повноважень.
В.ЧЕРНІЙ - 1959 року народження, обіймає посаду заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації, проживає у Вінниці, член Народної партії, включений до виборчого списку «Блоку Литвина» під № 24.
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