У Верховній Раді - новобранець

Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народним депутатом України представника Блоку Литвина Василя ЧЕРНІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Комісії.

В.ЧЕРНІЯ було зареєстровано замість Олега ПОЛІЩУКА, депутатські повноваження якого Верховна Рада достроково припинила 6 жовтня у зв’язку з його особистою заявою про складення цих повноважень.

В.ЧЕРНІЙ - 1959 року народження, обіймає посаду заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації, проживає у Вінниці, член Народної партії, включений до виборчого списку «Блоку Литвина» під № 24.