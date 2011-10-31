У жертви Ландіка разом з синцями пропали і претензії

Марія КОРШУНОВА, побита депутатом Луганської міськради Романом ЛАНДІКОМ у ресторані, сьогодні вперше після конфлікту зробила офіційну заяву в письмовій формі.

Текст заяви УНІАН передав її адвокат Ігор ЗАЗИМКІН.

«Я довго мовчала. Але настає час, коли доводиться порушити мовчання. Пройшло багато часу після інциденту в ресторані «Баккара». За цей період було дуже багато бруду. Те, що писали і розповідали про мене, - це цинічна брехня. Я хочу розставити всі крапки над «і». У тих звинуваченнях і образах, які звучали на мою адресу, немає жодного слова правди», - сказано в тексті заяви М.КОРШУНОВОЇ.

Там також наголошується, що в дівчини немає конфлікту із сім`єю Р.ЛАНДІКА.

«Подія в ресторані «Баккара» була врегульована ще 6-го липня, коли я разом з Романом ЛАНДІКОМ написала заяву в прокуратуру про те, що у нас немає ніяких, підкреслюю ніяких, претензій один до одного. Я нічого не можу сказати поганого стосовно сім`ї ЛАНДІКА Володимира Івановича і його сина Романа. Він хороший батько, намагається захистити свого сина і зробити все від нього залежне з цього питання. Це гідне пошани. Мої батьки зробили б так само. Ми справді досягли повного взаєморозуміння», - зазначає М.КОРШУНОВА.

У її заяві також пояснюється, чому вона уникала спілкування з журналістами.

«Раніше я уникала будь-якого спілкування із засобами масової інформації. Причина проста - кампанія в ЗМІ найбільше нагадує цькування і чиєсь замовлення. Я не хотіла бути знаряддям у чиїхось руках. Очевидно, що всіх цікавила не подія в ресторані, а сім`я ЛАНДІКА Володимира Івановича і його можливий вплив на політичні процеси як народного депутата України», - йдеться в заяві М.КОРШУНОВОЇ.

Дівчина вважає, що Р.ЛАНДІК не повинен сидіти у в`язниці.

«Я шкодую, що все так сталося, і що я була втягнута в судовий розгляд. Я не маю ніяких претензій до ЛАНДІКА Романа Володимировича, як і він до мене. У нього скоро народиться дитина, і я не хочу позбавляти її батьківської турботи. Він повинен займатися її вихованням, а не сидіти у в`язниці», - впевнена М.КОРШУНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до винесення вироку.

Сьогодні стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.