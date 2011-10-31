Хмельницький губернатор обізвав «свободівців» нечистою силою

Сьогодні близько 100 активістів Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання “Свобода” пікетували обласну державну адміністрацію з вимогою негайної відставки Василя ЯДУХИ з посади голови ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, після пікетування «свободівці» пройшли центром міста, вигукуючи гасла “Ядуху у відставку” та інші.

Голова облорганізації «Свободи», депутат облради Ігор САБІЙ заявив, «що під керівництвом В.ЯДУХИ Хмельницька область перетворилася на регіон, де панує корупція і хабарництво, нищиться малий і середній бізнес, покривається “молочна”, “земельна” та “рибна” мафія, жорстко утискається свобода слова».

Хмельницька «Свобода» також звернулася до СБУ та Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати корупційні схеми та ефективність використання 39 млн. грн. з бюджету при проведенні тендеру та будівництві другої черги Чернелівського водогону.

Біля обласної санстанції учасники “Маршу проти сваволі Ядухи” провели короткий мітинг з вимогами припинити тиск на депутатів-«свободівців». Колона завершила свою ходу на майдані Незалежності.

Представники Хмельницької «Свободи» мають намір завтра у Києві пікетувати Адміністрацію Президента з вимогою відставки В.ЯДУХИ.

У свою чергу, коментуючи акцію «Свободи», сьогодні на прес-конференції губернатор заявив, що хоче влаштувати Хелловін для “нечистої сили”.

“Мабуть, ви усі знаєте, що на вихідних було свято Хелловін. Таким чином ми обов’язково виставимо гарбузи зі свічками проти нечистої сили, що спекулює будь-якими питаннями, ставить гасла незрозуміло під чиє замовлення. Обов’язково розберемося з рейдерами на крутих джипах, які хочуть знищити державне багатство”, - сказав В.ЯДУХА.