Кличко ще не готовий зав'язати з боксом

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі, лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО заявив, що поки що не готовий завершити спортивну кар`єру, але політика є пріоритетом у його житті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО сказав на прес-конференції в Херсоні.

«На сьогодні відповім так, розпливчасто, що не збираюся бити рекорди Джорджа ФОРМАНА, який став чемпіоном світу в 45-річному віці. Залишилося недовго бути активним у спорті. Але коли я зберуся ставити остаточно крапку в своїй спортивній кар`єрі, я запрошу журналістів і повідомлю з першоджерела. Решта всієї інформації, що гуляє в інтернеті, або передруковується в ЗМІ не від першої особи, не є об`єктивною», - заявив В.КЛИЧКО.

При цьому лідер партії УДАР зазначив, що на сьогодні 90% часу він займається політикою, і що політика є пріоритетом у його житті.

«Я вдячний колегам по партії, які дають мені можливість буквально на кілька тижнів концентруватися на підготовці до поєдинків. Щоб вийти в ринг і зробити так, щоб більш ніж у 120-ти країнах прозвучав переможний гімн нашої країни», - сказав В.КЛИЧКО.

Також, за його словами, у професійному боксі кожен поєдинок може стати останнім у кар`єрі.

«Одне я можу сказати: спорт завжди був, є і буде в моєму житті», - підкреслив В.КЛИЧКО.

Наприкінці минулого тижня ЗМІ повідомили, що В.КЛИЧКО оголосив про залишення ним великого спорту.