Кличко розкритикував написаний «під потреби Партії регіонів закон»

Партія «УДАР» вважає, що опозиція має вийти на спільний законопроект про вибори народних депутатів України, а також вимагати від влади узгодження майбутнього закону з опозиційними партіями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це завив її лідер Віталій КЛИЧКО під час прес-конференції у Херсоні, де він перебуває з робочим візитом.

Політик розкритикував наміри влади ухвалити написаний під потреби Партії регіонів закон, який не враховує рекомендацій Венеціанської комісії і критично сприймається усіма іншими учасниками майбутніх виборів.

«Так само, як і наші колеги по опозиційному табору, ми усвідомлюємо ті наміри, які влада хоче реалізувати за допомогою нової редакції закону. А саме: провести вибори без вибору, протягти через «мажоритарку» призначених самою владою кандидатів, сформувати визначені владою комісії та в результаті отримати ще більш ручний парламент», – переконаний В.КЛИЧКО.

«УДАР» виступає за збереження пропорційної виборчої системи, але за відкритими списками, що змусить партії відповідально ставитися до їх формування. Усі опозиційні партії повинні виробити і відстоювати спільну позицію щодо нового виборчого закону. Ми готові активно долучитися до цієї роботи», – заявив лідер партії «УДАР».