Близько 300 чорнобильців їдуть з Харкова до парламенту

Близько 300 представників чорнобильських організацій Харківщини візьмуть участь в акції протесту, що розпочнеться 1 листопада перед Верховною Радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ.

За його словами, о 10.00 перед Верховною Радою України представники чорнобильських громадських організацій країни починають безстрокову акцію протесту проти скорочення пільг, пенсій та інших соціальних гарантій. На акцію до Києва виїжджає близько 140 чорнобильців із Харкова та близько 140 – із області.

А.ГУБАРЄВ зазначив, що акцію протесту підтримають 14 обласних організацій «Союз Чорнобиль України».

Він повідомив, що чорнобильці вимагатимуть виконати рішення судів про призначення пенсій, погашення заборгованості з виплат компенсацій та поточних пенсій, а також порушити кримінальні справи стосовно винних у невиконанні рішень судів про призначення чорнобильцям пенсій.

За словами начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктора АЧКАСОВА, в цілому на виконання рішень судів про призначення пенсій в регіоні необхідно було у вересні 81 млн. грн., у жовтні – 79,5 млн. грн. В.АЧКАСОВ підкреслив, що на 31 жовтня ці кошти в область не надходили.