"Батьківщина" вимагає звільнити політв’язнів і відновити курс

Партія «Батьківщина» та її фракція у Верховній Раді наполягають на негайному звільненні лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв’язнів з-за грат.

Про це заявив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН учора на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він нагадав, що у четвер, 27 жовтня, Європарламент прийняв Резолюцію щодо поточної ситуації в Україні.

«Разом з іншими тезами у документі висловлено надзвичайну стурбованість рівнем демократії в нашій державі та визнано, що кримінальне законодавство України вибіркове, а кримінальне переслідування Юлії ТИМОШЕНКО – це акт помсти або спроба завадити лідерам опозиції участі у парламентських виборах наступного року та президентських виборах 2015 року», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він додав, що таким чином «Європа безпрецедентно висловила свою офіційну думку з приводу антидемократичних процесів, що відбуваються в нашій країні».

«У свою чергу партія «Батьківщина» та її фракція у Верховній Раді України наполягає на негайному звільненні Юлії Тимошенко та інших політв’язнів з-за ґрат, заявляє про свою рішучість у відстоюванні принципів свободи та демократії в нашій країні, вимагає від влади припинення незаконної ревізії зовнішньополітичного курсу України та нехтування європейським вибором її громадян», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.