Януковичу на Хеловін принесли ананаси

Активісти Комітету учасників помаранчевої революції провели Хеловін біля Адміністрації президента. Затримані троє: Сергій Мельниченко, Вадим Лісовий і Павло Целовальников, повідомляє блогер Олена Білозерська.

Замість гарбузів були ананаси (бо "Спасибі мешканцям Донбасу за ананаса"), люди були вдягнені - хтось у роби в`язнів, хтось в балахони катів. Тримали гасла: "Спасибо жителям Донбасса!", "Welcome to hell!" і "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!".

Найцікавіше, зазначає автор з посиланням на свого співрозмовника, що ідея акції виникла буквально за годину до проведення, активісти сконтактувалися телефоном, швидко з`їхалися. А на Банковій на них ...уже чекав автобус "Беркуту" і підполковник Бойко (заступник начальника міського управління охорони громадського порядку), який сказав: "Ми вам не дамо провести акцію".

"А хіба ми плануємо якусь акцію?" - запитали КУПРівці.

"Так, плануєте. Акцію з екзотичними фруктами".

В результаті до АП активістів не підпустили, акцію провели біля пам`ятника Франку.

Єдине пояснення, яке бачать організатори Хеловіну на Банковій: телефони прослуховувались. "Щоправда, на місці були кореспонденти кількох видань, яких запросили самі активісти. Теоретично, у якійсь редакції міг сидіти стукач", резюмує блогер.