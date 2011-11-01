Віталій Кличко переплутав четверту владу з п'ятою колоною

Віталій Кличко, відомий український боксер та політичний діяч, лідер політичної партії "УДАР" на прес-конференції у Херсоні переплутав "четверту владу" з "п`ятою колоною", повідомляє Укрінформ.

Звернувшись до присутніх на прес-конференції журналістів, щоб вони не забували, що "свобода преси є одним із ключових факторів демократичної держави", він уточнив у них: "І преса це яка у нас - п`ята колона?".

Проте коли у залі виник сміх і журналісти почали підказувати, що пресу взагалі то називають "четвертою владою", а "п`ята колона" це дещо інше, Віталій Кличко зазначив: "Четверта колона влади. Четверта влада".