Чорнобильці знесли огорожу біля будівлі ВР - спецназ перегородив шлях

Учасники акції протесту – чорнобильці та афганці, які пікетують Верховну Раду, - намагаються зламати паркан, який огороджує парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами ВР перебувають близько 500 учасників акції. Вони розхитують паркан. Перешкоджають їм співробітники спецпідрозділу МВС «Беркуту», які вишукувалися вздовж паркану.

Усі двері до Верховної Ради зачинені і до будівлі парламенту нікого не пускають.

За декілька хвилин учасникам акції протесту вдалося прорвати у декількох місцях паркан. Вони намагаються прорватися на площу перед парламентом, однак їм заважають представники правоохоронних органів, вступаючи з ними в бійку.

Деяким з учасників акції протесту вдалося підійти впритул до будівлі ВР, однак їх намагаються повернути за паркан представники «Беркуту».

Нагадаємо, близько 500 осіб пікетують Верховну Раду виступаючи проти скасування пільг чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають плакати з написами: «Не чіпайте пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС!», «Щороку хоронимо до тисячі чоловік!», «Ми на Дорозі смерті за 40 км від ЧАЕС!», «12 тисяч чорнобильців у землі, на кого залишені їхні сім’ї?», «Руки геть від чорнобильського закону!».

Вони вигукують: «Давай сюда ЧЕЧЕТОВА!», а також лунають вигуки, спрямовані проти віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

Також учасники намагаються зламати паркан, який огороджує парламент

Фото УНІАН