БЮТ заблокув роботу Верховної Ради

Вхід до президії підпертий стільцями

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала роботу Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати заблокували трибуну і президію парламенту. Крім того, вхід до президії підпертий стільцями. У блокуванні беруть участь близько 30 членів фракції "БЮТ-Батьківщина". У президії ВР вони розтягнули плакат: «Юлі – волю!».

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