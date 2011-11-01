БЮТ заблокув роботу Верховної Ради
10:20, 01 листопада 2011Політика
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Вхід до президії підпертий стільцями
Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати заблокували трибуну і президію парламенту. Крім того, вхід до президії підпертий стільцями.
У блокуванні беруть участь близько 30 членів фракції "БЮТ-Батьківщина".
У президії ВР вони розтягнули плакат: «Юлі – волю!».
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