Учасники акції протесту прорвали живий щит «Беркута» та підійшли впритул до ВР
10:22, 01 листопада 2011Політика
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Спецназ вишукувався перед дверима
Учасники акції протесту прорвали живий щит, створений співробітниками «Беркута» та підійшли впритул до приміщення Верховної Ради.
|Фото з Facebook Олександра Аргата та Лесі Оробець
Наразі близько 700 представників чорнобильських та афганських організацій підійшли впритул до будівлі парламенту і скандують: «ганьба!».
Перед дверима Верховної Ради, які зачинені, вишикувалися представники «Беркуту».
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