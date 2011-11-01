Завтра чорнобильці підуть на Кабмін

Представники чорнобильських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, обіцяють завтра провести аналогічну акцію біля Кабінету міністрів, де відбудеться розширене засідання уряду за участю Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на мітингу організатори акції протесту.

Сьогоднішня акція добігає кінця. На даний час біля входів до будівлі Верховної Ради перебувають трохи більше 100 осіб.