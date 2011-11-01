Попов розпорядився надати матеріальну допомогу ветеранам ВВВ

З нагоди відзначення 67-ї річниці визволення України та 68-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників ветерани Великої Вітчизняної війни - жителі столиці отримають одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі від 200 до 1,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з рішенням, на забезпечення виплат допомоги передбачено виділення 10,4 млн. грн. Кошти будуть перераховані Головному управлінню праці та соціального захисту населення.

Матеріальну підтримку в розмірі 1,5 тис. грн. буде надано особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; по 1 тис. грн. - особам, які брали участь у героїчній обороні Києва та яким встановлено статус «Учасника народного ополчення»; по 300 грн. – інвалідам ВВВ І групи, у тому числі малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також учасникам бойових дій у період війни, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто й інших місць примусового утримання.

По 200 грн. матеріальної допомоги передбачено надати інвалідам ВВВ ІІ групи, у тому числі малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; інвалідам ВВВ ІІІ групи, у тому числі малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; вдовам Героїв Радянського Союзу; учасникам ВВВ, колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Відповідно до цього розпорядження майже 47 тисяч киян – ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацистських переслідувань – отримають допомогу за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки.